Милан уже в январе может продать своего летнего новичка

Будущее нападающего Милана Кристофера Нкунку, который перешел в стан "россонери" в августе, оказалось под вопросом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в итальянском клубе недовольны выступлениями 28-летнего француза и будут готовы его продать в случае поступления выгодного предложения.

Милан потратил на летнее приобретение игрока 37 миллионов евро, плюс еще 5 миллионов "россонери" могут выплатить в качестве бонусов. Кроме того, француз является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов в команде, имея заработную плату 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 14 матчах Милана во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

