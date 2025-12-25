iSport.ua
Милан уже в январе может продать своего летнего новичка

"Россонери" недовольны выступлениями Кристофера Нкунку.
Сегодня, 13:33       Автор: Игорь Мищук
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Будущее нападающего Милана Кристофера Нкунку, который перешел в стан "россонери" в августе, оказалось под вопросом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в итальянском клубе недовольны выступлениями 28-летнего француза и будут готовы его продать в случае поступления выгодного предложения.

Читай также: Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ

Милан потратил на летнее приобретение игрока 37 миллионов евро, плюс еще 5 миллионов "россонери" могут выплатить в качестве бонусов. Кроме того, француз является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов в команде, имея заработную плату 5 миллионов евро в год.  

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 14 матчах Милана во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан близок к трансферу бомбардира Партизана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан Кристофер Нкунку

