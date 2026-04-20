Александрия - Верес 0:3: обзор матча и результат игры 20.04.2026

Ровенская команда разобралась с аутсайдером УПЛ.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Верес обыграл Александрию / ФК Верес
Верес обыграл Александрию / ФК Верес

В понедельник, 20 апреля, Александрия принимала на своем поле Верес в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Олега Шандрука одержали в гостях убедительную победу над аутсайдером национального первенства, разгромив соперника со счетом 3:0.

Верес быстро повел во встрече, когда уже на седьмой минуте после подачи с левого фланга в штрафную Фабрисио головой отправил мяч под дальнюю стойку. А удвоили свое преимущество гости ближе к концу тайма усилиями Игоря Харатина, который сыграл на подборе перед штрафной и прицельно издали пробил в правый нижний угол.

Разгромную точку в поединке Верес поставил на последней минуте основного времени. Ровенская команда выбежала в контратаку, которую завершил Баия ударом в пустые ворота после передачи от Дмитрия Годи.

Набрав 29 очков, Верес занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с 12 баллами остается на предпоследней 15-й позиции.

Статистика матча Александрия - Верес 24-го тура чемпионата Украины

Александрия - Верес 0:3

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Баия, 90

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 1 - 5
Угловые: 10 - 0

Александрия: Макаренко - Скорко, Кампуш, Беиратче (Черныш, 69), Бутко - Амарал (Хмелевский, 46), Мишнев, Булеца (Кремчанин, 46) - Родригеш (Жонатан, 46), Кастильо, Ндиага.

Верес: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Клец (Бойко, 46), Харатин (Чечер, 90+2), Фабрисио (Годя, 63) - Шарай, Стень (Ндукве, 56), Гонсалвеш (Баия, 56).

Предупреждения: Кастильо, Хмелевский - Стень, Харатин, Горох, Смиян, Ципот, Баия.

