Металлист 1925 - Кудривка 1:0: обзор матча и результат игры 18.04.2026

В субботу, 18 апреля, Металлист 1925 встречался с Кудривкой в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича сумели дожать одного из аутсайдеров чемпионата, вырвав минимальную победу со счетом 1:0 на первой компенсированной к матчу минуте.

Металлисту 1925 удалось забить только в начале добавленного времени усилиями Кристиана Мба, который за несколько минут до этого появился на поле, выйдя на замену. После скидки под удар пяткой от Ивана Калюжного нигериец низом из-за пределов штрафной пробив в правый угол ворот Кудривки.

Набрав 44 очка, Металлист 1925 занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с 21 баллом расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Металлист 1925 - Кудривка 24-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Кудривка 1:0

Гол: Мба, 90+1

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 11 - 2

Удары в створ: 1 - 1

Угловые: 11 - 5

Фолы: 11 - 15

Металлист 1925: Варакута - Салюк, Павлюк, Дубко, Мартынюк (Крупский, 60) - Когут (Баптистелла, 68), Калюжный, Литвиненко (Аревало, 60) - Ари (Мба, 87), Петер, Антюх (Рашица, 60).

Кудривка: Караващенко - Гусев, Потимков, Коллахуазо, Фарина (Свитюха, 77) - Думанюк, Кая (Адеое, 69) - Морозко, Сторчоус (Беляев, 77), Глущенко (Козак, 61) - Таипи (Легостаев, 69).

Предупреждения: Дубко, Баптистелла, Крупский - Коллахуазо, Морозко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!