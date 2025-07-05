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Автоспорт

Ферстаппен повторил рекорд Феттеля

Квалификация в Сильверстоуне стала особенной для нидерландца.
Вчера, 21:59       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Великобритании. Нидерландский гонщик повторил рекорд Себастьяна Феттеля по количеству поулов в рядах австрийской конюшни.

Оба чемпиона имеют по 44 выигранных квалификаций за Ред Булл. Немец защищал цвета команды в 2009-2014 гг. и завоевал четыре титула. Ферстаппен же проводит десятый сезон в конюшне из Милтон-Кинза.

В сводной таблице рекордов действующий чемпион остается на 5-й строчке по количеству поулов. Рекордсмен – британский гонщик Льюис Хэмилтон (104 поула). Далее следуют Михаэль Шумахер (68), Айртон Сенна (65) и тот же Феттель (57).

Тем временем руководитель Феррари раскритиковал обоих пилотов Скудерии за неудачную квалификацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Великобритании Себастьян Феттель Макс Ферстаппен

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