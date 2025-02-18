"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке

Украинка продемонстрировала лучший личный результат на чемпионатах мира.

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде спортсменки посоревновались в индивидуальной гонке.

Победу на дистанции одержала представительница Франции Жюлия Симон, а Юлия Джима стала лучшей среди украинских биатлонисток.

Украинка с безошибочной стрельбой завершила гонку на пятой позиции, продемонстрировав тем самым свой личный рекордный результат в выступлениях на чемпионатах мира.

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Достижение Джимы отметил Международный союз биатлонистов (IBU), посвятив ей отдельный пост в своих соцсетях.

"Отличная работа Юлии Джимы сегодня, которая позволила ей достичь личного рекорда на чемпионате мира.

Фантастическое пятое место и чистая стрельба", - говорится в сообщении IBU.

Great work from Yuliia Dzhima today to reach a personal best at World Championships 😍



A fantastic 5th place and clean shooting, too! 🔥



📷 Thibaut/IBU #biathlonpl pic.twitter.com/N8oGLKao4M — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 18, 2025

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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