"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке

Great work from Yuliia Dzhima today to reach a personal best at World Championships 😍 A fantastic 5th place and clean shooting, too! 🔥 📷 Thibaut/IBU #biathlonpl pic.twitter.com/N8oGLKao4M

