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Джима развернула украинский флаг на цветочной церемонии после гонки чемпионата мира

Украинская биатлонистка заняла пятое место в индивидуалке.
Сегодня, 19:05
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская индивидуальная гонка.

Победу в соревнованиях праздновала француженка Жюлия Симон, а лучшей среди украинских биатлонисток стала Юлия Джима.

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Украинка продемонстрировала свой рекордный личный результат на чемпионатах мира, заняв пятое итоговое место.

После индивидуальной гонки во время цветочной церемонии Джима развернула украинский флаг. А помогала ей в этом шведка Эльвира Эберг, которая финишировала шестой.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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