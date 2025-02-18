Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон
Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась индивидуальная гонка у женщин.
Украину на дистанции представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.
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Лучшей среди украинок стала Джима. Украинская биатлонистка закрыла все мишени на огневых рубежах и финишировала на промежуточной первой позиции. Тем не менее удержать место на подиуме украинке в итоге не удалось, лишь в цветочной церемонии, став пятой. Этот результат - рекордный для Джимы на чемпионатах мира.
Также идеально отстрелялась Дмитренко, завершив индивидуальную гонку в шаге от первой десятки. Меркушина с двумя незакрытыми мишенями заняла 44-е место, а Городна с тремя промахами - 61-е.
Победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира одержала француженка Жюлия Симон. Второй стала шведка Элла Халварссон, а замкнула тройку еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.
ENORME, JULIA! 💪— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 18, 2025
Julia Simon strikes again, becoming World Champion in the Individual for the first time in career - only missing the Mass Start title at this point 🤯
📷 Thibaut + Manzoni/IBU #biathlon pic.twitter.com/FLnOq8A251
Чемпионат мира. Ленцерхайде
Женская индивидуальная гонка
- Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7
- Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0) +37.8
- Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0)+39.3
- Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +1.15.3
- Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:23.8
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +1:29.8
...
11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:11.7
44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5:08.2
61. Елена Городна (Украина, 1+1+1+0) +6:33.1
Завтра, 19 февраля, чемпионат мира продолжится мужской индивидуальной гонкой.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.
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