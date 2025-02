Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Украину на дистанции представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.

Читай также: Капитан мужской сборной Украины получил травму на чемпионате мира по биатлону

Лучшей среди украинок стала Джима. Украинская биатлонистка закрыла все мишени на огневых рубежах и финишировала на промежуточной первой позиции. Тем не менее удержать место на подиуме украинке в итоге не удалось, лишь в цветочной церемонии, став пятой. Этот результат - рекордный для Джимы на чемпионатах мира.

Также идеально отстрелялась Дмитренко, завершив индивидуальную гонку в шаге от первой десятки. Меркушина с двумя незакрытыми мишенями заняла 44-е место, а Городна с тремя промахами - 61-е.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира одержала француженка Жюлия Симон. Второй стала шведка Элла Халварссон, а замкнула тройку еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

