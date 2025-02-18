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Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон

Дмитренко финишировала в шаге от первой десятки.
Сегодня, 17:35
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Украину на дистанции представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.

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Лучшей среди украинок стала Джима. Украинская биатлонистка закрыла все мишени на огневых рубежах и финишировала на промежуточной первой позиции. Тем не менее удержать место на подиуме украинке в итоге не удалось, лишь в цветочной церемонии, став пятой. Этот результат - рекордный для Джимы на чемпионатах мира.

Также идеально отстрелялась Дмитренко, завершив индивидуальную гонку в шаге от первой десятки. Меркушина с двумя незакрытыми мишенями заняла 44-е место, а Городна с тремя промахами - 61-е.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира одержала француженка Жюлия Симон. Второй стала шведка Элла Халварссон, а замкнула тройку еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Чемпионат мира. Ленцерхайде
Женская индивидуальная гонка

  1. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7
  2. Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0) +37.8
  3. Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0)+39.3
  4. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +1.15.3
  5. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:23.8
  6. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +1:29.8

...

11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:11.7
44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5:08.2
61. Елена Городна (Украина, 1+1+1+0) +6:33.1

Завтра, 19 февраля, чемпионат мира продолжится мужской индивидуальной гонкой.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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