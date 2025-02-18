Капитан мужской сборной Украины получил травму на чемпионате мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустил пропустит индивидуальную гонку и одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Ленцерхайде.

Спортсмен рассказал, что повредил левую руку, из-за чего не может полноценно соревноваться.

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"Такое решение принято из-за состояния здоровья: есть проблемы с рукой. После Антхольца травма спины тоже дает о себе знать, не позволяет мне бежать так, как хотелось бы. В смешанной эстафете чувствовал себя прекрасно, и это было видно как по стрельбе, так и по времени на дистанции.

К сожалению, перед спринтом произошло неприятное падение на трассе: я повредил левую руку, и это мне сейчас очень мешает. Вместе с врачом и тренером решили, что лучше сосредоточиться на эстафете и масс-старте, потому что времени на восстановление после этих двух стартов совсем мало, и рука должна перестать болеть.

Возвращение к тренировкам? Берегу руку, потому что во время стрельбы, особенно в стойке, ощущаю боль. Решили дать руке отдых, чтобы она лучше восстановилась", - сказал Дмитрий для Суспільне Спорт.

Ранее были названы составы Украины на индивидуальную гонку у мужчин и женщин.

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