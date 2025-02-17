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Без Пидручного: названы составы Украины на индивидуальную гонку у мужчин и женщин

В Ленцерхайде пройдут очередные гонки, в которых примут участие украинцы.
Сегодня, 18:13
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Украинские биатлонисты принимают участие на чемпионате мира, который проходит в Швейцарии.

Во вторник, 18 февраля, пройдет индивидуальная гонка у женщин. 

Если сравнивать со спринтом, то произошло одно изменение - Ирину Петренко заменила Анастасия Меркушина. 

Состав женской сборной Украины:

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Елена Городная
  • Анастасия Меркушина

Индивидуальная гонка начнется в 16.05.

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У мужчин гонку пропустят Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк.

Состав мужской сборной Украины:

  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Артем Тищенко
  • Денис Насико

Индивидуальная гонка у мужчин пройдет в среду, 19 февраля. Начало – в 16.05.

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