Без Пидручного: названы составы Украины на индивидуальную гонку у мужчин и женщин
В Ленцерхайде пройдут очередные гонки, в которых примут участие украинцы.
Украинские биатлонисты принимают участие на чемпионате мира, который проходит в Швейцарии.
Во вторник, 18 февраля, пройдет индивидуальная гонка у женщин.
Если сравнивать со спринтом, то произошло одно изменение - Ирину Петренко заменила Анастасия Меркушина.
Состав женской сборной Украины:
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Елена Городная
- Анастасия Меркушина
Индивидуальная гонка начнется в 16.05.
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У мужчин гонку пропустят Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк.
Состав мужской сборной Украины:
- Виталий Мандзин
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
- Денис Насико
Индивидуальная гонка у мужчин пройдет в среду, 19 февраля. Начало – в 16.05.
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