Заря не без проблем одолела новичка УПЛ

Луганцы одержали первую победу в сезоне.
Сегодня, 20:01       Автор: Василий Медвидь
Заря - Кудривка / Instagram
Заря - Кудривка / Instagram

В рамках 2-го тура УПЛ Заря встретилась с Кудровкой.

Счет был открыт номинальными фаворитами в середине первого тайма. Роман Саленко отметился дебютным голом в УПЛ.

Еще по одному мячу каждая из команд забила во второй половине встречи. 

Артем Легостаев сравнял счет на 48-й минуте после удачного выноса от Антона Яшкова, но паритет продержался недолго, потому что Джордан уже на 56-й минуте снова вывел Зарю вперед.

Больше в этом поединке ни одна из команд не отличилась, поэтому луганчане отпраздновали первую победу в сезоне, а Кудровка впервые в этой кампании проиграла.

Заря - Кудровка 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56 - Легостаев, 48

