Металлист 1925 минимально одолел Динамо

В субботу, 11 апреля, Металлист 1925 встречался с киевским Динамо.

Гости сразу придавили соперника к воротам, но мало чем угрожали всерьез. На 17-й минуте Ярмоленко классным ударом мог открывать счет, но Шабанов спас команду.

Киевляне продолжали натиск, но в итоге из семи ударов в первом тайме лишь один был в створ.

Второй тайм оказался несколько поярче. Металлист сумел провести пару атак, а Динамо ответило отличным моментом, но Михайленко пустил мяч выше пустых ворот.

Исход матча решил единственный момент, когда Антюх решил пробить после скидки Когута. Удар вышел результативным и принес Металлисту три очка.

Металлист 1925 - Динамо 1:0

Гол: Антюх, 78

Металлист 1925: Варакута - Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк - Павлюк, Забергджа (Антюх, 61), Аревало (Литвиненко, 61), Баптистелла (Калитвинцев, 27), Рашица (Когут, 75) - Итодо (Мба, 75)

Динамо: Нещерет - Тимчик (Коробов, 82), Биловар, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Ярмоленко (Редушко, 65), Михайленко (Буяльский, 82), Шапаренко (Пихаленок, 75), Волошин - Герреро (Шола, 65)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!