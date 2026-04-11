iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 минимально одолел Динамо

Гол Антюха принес три очка.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Металлист 1925 - Динамо / upl.ua
В субботу, 11 апреля, Металлист 1925 встречался с киевским Динамо.

Гости сразу придавили соперника к воротам, но мало чем угрожали всерьез. На 17-й минуте Ярмоленко классным ударом мог открывать счет, но Шабанов спас команду.

Киевляне продолжали натиск, но в итоге из семи ударов в первом тайме лишь один был в створ.

Второй тайм оказался несколько поярче. Металлист сумел провести пару атак, а Динамо ответило отличным моментом, но Михайленко пустил мяч выше пустых ворот.

Исход матча решил единственный момент, когда Антюх решил пробить после скидки Когута. Удар вышел результативным и принес Металлисту три очка.

Металлист 1925 - Динамо 1:0
Гол: Антюх, 78

Металлист 1925: Варакута - Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк - Павлюк, Забергджа (Антюх, 61), Аревало (Литвиненко, 61), Баптистелла (Калитвинцев, 27), Рашица (Когут, 75) - Итодо (Мба, 75)

Динамо: Нещерет - Тимчик (Коробов, 82), Биловар, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Ярмоленко (Редушко, 65), Михайленко (Буяльский, 82), Шапаренко (Пихаленок, 75), Волошин - Герреро (Шола, 65)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Металлист 1925

Статьи по теме

УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
"Был чистый гол": Тренер Динамо отреагировал на незасчитанный мяч Пономаренко против Карпат "Был чистый гол": Тренер Динамо отреагировал на незасчитанный мяч Пономаренко против Карпат
Динамо потерпело домашнее поражение от Карпат Динамо потерпело домашнее поражение от Карпат
Верес все же сумел додавить Оболонь Верес все же сумел додавить Оболонь

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Арсенала, Барселоны, Ювентуса, Байера
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Верес все же сумел додавить Оболонь
Европа19:05
Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей
Европа18:22
Тоттенхэм договорился с защитником Ливерпуля
Украина17:40
Металлист 1925 минимально одолел Динамо
Теннис16:58
Украина пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг
Европа16:25
Борнмут неожиданно обыграл Арсенал
Формула 114:51
Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена
Европа14:25
Будущее Нойера тормозит трансферные планы Баварии
НБА13:51
Бостон может обменять Тейтума на звезду Бакс
Европа13:20
Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK