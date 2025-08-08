Полтава минимально одолела Верес

Хозяева смело начали матч. Уже на 1-й минуте Одарюк продавил защитника и пробил с дистанции рядом со штангой. Команда Олега Шандрука ответила перед экватором тайма – Ндукве из полукруга штрафного размял кипера.

Полтава со временем создала еще один момент. Это Бойко пробил головой выше ворот после флангового навеса. А на 34-й минуте дебютант УПЛ повел в счете, когда Веремиенко низовым ударом завершил классную комбинацию.

На старте второй половины едва не развил успех Полтавы Галенков, но с дистанции попал в Вовченко. Но постепенно инициативой завладел Верес. С середины тайма ровенчане принялись штурмовать владения Восконяна.

Подопечным Шандрука удалась целая серия атак. Ципот даже отправил мяч в ворота, но после вмешательства VAR гол отменили. Еще в нескольких эпизодах Полтаве повезло, что в хаосе у ворот никто из ровенчан не затолкал сферу в сетку.

Непродолжительная воздушная тревога сбила пыл Вереса. На 83-й минуте Одарюк ударом после сольного прохода заставил поработать Гороха. В конце концов, Полтава сохранила счет и одержала дебютную победу в Премьер-лиге. Команда Шандрука пока без очков.

Статистика матча Полтава – Верес 2-го тура чемпионата Украины

Полтава – Верес – 1:0

Гол: Веремиенко, 34

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 4 - 9

Фолы: 12 - 7

Полтава: Восконян – Бужин, Подлепич, Веремиенко, Кононов – Плахтырь, Мисюра – Одарюк, Хахлев (Опанасенко, 75), Галенков – Вивдич (Стрельцов, 90+4)

Верес: Горох – Стамулис (Клец, 89), Гончаренко, Вовченко, Смеян – Бойко, Харатин, Кучеров (Куция, 59) – Стень (Волли, 46), Ндукве, Шарай (Ципот, 46)

Предупреждения: Веремиенко, Галенков – Куция

