iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полтава минимально одолела Верес

Дебютант оформил первую победу на элитном уровне.
Сегодня, 18:04       Автор: Антон Федорцив
Полтава / СК Полтава
Полтава / СК Полтава

Хозяева смело начали матч. Уже на 1-й минуте Одарюк продавил защитника и пробил с дистанции рядом со штангой. Команда Олега Шандрука ответила перед экватором тайма – Ндукве из полукруга штрафного размял кипера.

Полтава со временем создала еще один момент. Это Бойко пробил головой выше ворот после флангового навеса. А на 34-й минуте дебютант УПЛ повел в счете, когда Веремиенко низовым ударом завершил классную комбинацию.

На старте второй половины едва не развил успех Полтавы Галенков, но с дистанции попал в Вовченко. Но постепенно инициативой завладел Верес. С середины тайма ровенчане принялись штурмовать владения Восконяна.

Подопечным Шандрука удалась целая серия атак. Ципот даже отправил мяч в ворота, но после вмешательства VAR гол отменили. Еще в нескольких эпизодах Полтаве повезло, что в хаосе у ворот никто из ровенчан не затолкал сферу в сетку.

Непродолжительная воздушная тревога сбила пыл Вереса. На 83-й минуте Одарюк ударом после сольного прохода заставил поработать Гороха. В конце концов, Полтава сохранила счет и одержала дебютную победу в Премьер-лиге. Команда Шандрука пока без очков.

Статистика матча Полтава – Верес 2-го тура чемпионата Украины

Полтава – Верес – 1:0
Гол: Веремиенко, 34

Удары: 9 - 14
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 4 - 9
Фолы: 12 - 7

Полтава: Восконян – Бужин, Подлепич, Веремиенко, Кононов – Плахтырь, Мисюра – Одарюк, Хахлев (Опанасенко, 75), Галенков – Вивдич (Стрельцов, 90+4)

Верес: Горох – Стамулис (Клец, 89), Гончаренко, Вовченко, Смеян – Бойко, Харатин, Кучеров (Куция, 59) – Стень (Волли, 46), Ндукве, Шарай (Ципот, 46)

Предупреждения: Веремиенко, Галенков – Куция

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ полтава верес

Статьи по теме

Динамо разгромило Рух в УПЛ Динамо разгромило Рух в УПЛ
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ
УПЛ: Полтава - Верес, Рух - Динамо откроют второй тур УПЛ: Полтава - Верес, Рух - Динамо откроют второй тур
Бернли официально подписал форварда Челси Бернли официально подписал форварда Челси

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Динамо разгромило Рух в УПЛ
Европа19:45
Бернли официально подписал форварда Челси
НБА19:22
Самый титулованный клуб НБА пролонгировал тренера
Формула 119:15
К Расселлу обращались две другие команды Формулы-1
Европа18:50
Арсенал подписал новый контракт с талантливым воспитанником
Другие страны18:41
Фенербахче отпустил лидера на Ближний Восток
Европа18:20
Ан-Наср намерен подписать звезду Баварии
Украина18:04
Полтава минимально одолела Верес
Европа17:55
Милан намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед
Европа17:30
Ньюкасл определил следующую цель после провала с Шешко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK