ЛНЗ - Шахтер 2:2: обзор матча и результат игры 13.04.2026

В понедельник, 13 апреля, состоялся центральный матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ принимал на своем поле Шахтер.

Текущие лидеры чемпионата в очном противостоянии не определили сильнейшего, завершив игру результативной ничьей 2:2.

Читай также: Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой

Шахтер повел в матче на 11-й минуте благодаря автоголу, когда после удара Алиссона Сантаны мяч в свои ворота срезал Артур Рябов. Однако в середине тайма еще один автогол помог отыграться уже ЛНЗ. После подачи с углового и удара от Олега Горина мяч рикошетом от Валерия Бондаря оказался в воротах "горняков".

На 34-й минуте гости второй раз вышли вперед усилиями Эгиналду, которому длинной передачей со своей половины поля ассистировал голкипер Дмитрий Ризнык. Тем не менее перед перерывом Марк Ассинор снова восстановил паритет, успешно пробив из центра штрафной после подачи с углового.

Во второй половине встречи соперники имели свои моменты, но вырвать победу никому не удалось.

После этого матча ЛНЗ и Шахтер имеют по 51 набранному баллу. Черкасская команда остается на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, а у "горняков" еще есть один матч в запасе.

Статистика матча ЛНЗ - Шахтер 23-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Шахтер 2:2

Голы: Бондар, 28 (аг), Ассинор, 45+5 - Рябов, 11 (аг), Эгиналду, 34

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 5 - 10

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 7 - 4

Фолы: 9 - 7

ЛНЗ: Паламарчук - Г. Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Пастух - Кравчук (Твердохлиб, 79), Ассинор (Микитишин, 63), Кузык.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Назарина (Невертон, 77), Педриньо да Силва (Очеретько, 46) - Алиссон, Траоре, Эгиналду (Матвиенко, 86).

Предупреждения: Алиссон, Бондар.

