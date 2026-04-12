Кудривка - Кривбасс 1:2: обзор матча и результат игры 12.04.2026

Криворожская команда пропустила под конец встречи, но все же взяла три очка.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс обыграл Кудривку / ФК Кривбасс

В воскресенье, 12 апреля, Кудривка встречалась с Кривбассом в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Команде Патрика ванн Леувена удалось справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, вырвав победу со счетом 2:1.

Кривбасс повел в противостоянии на 33-й минуте, когда Карлос Парако, перехватив мяч в центре поля, совершил забег к воротам соперника и успешно переиграл голкипера.

Однако ближе к концу поединка Кудривка, казалось, могла спастись от поражения благодаря голу Андрея Сторчоуса, который принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки после передачи от лицевой и вторым касанием отправил в сетку. Тем не менее на предпоследней минуте основного времени Ярослав Шевченко все же принес победу криворожской команде.

Набрав 37 очков, Кривбасс занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка расположилась на 13-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Кудривка - Кривбасс 23-го тура чемпионата Украины

Кудривка - Кривбасс 1:2

Голы: Сторчоус, 81 - Парако, 33, Шевченко, 89

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 7 - 7
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 7 - 4
Фолы: 6 - 8

Кудривка: Караващенко - Гусев, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк (Фарина, 65) - Сторчоус, Адеойе, Нагнойный - Козак (Свитюха, 46, Пушкарев, 79), Овусу (Легостаев, 75), Морозко (Глущенко, 46).

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 69) - Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменский (Шевченко, 59) - Лин (Джовани, 90+3), Парако, Мендоза.

Предупреждения: Овусу, Гусев, Нагнойный - Каменский, Виливальд, Бекавац.

