Верес все же сумел додавить Оболонь

В субботу, 11 апреля, Верес принимал дома Оболонь.

Команды довольно долго разгонялись, однако в итоге хозяева смогли провести пару хороших атак. Но Ндукве так и не смог поразить ворота.

А вот во втором тайме игра раскрылась сразу же. Команды с первых минут стали обмениваться моментами, но гол все равно пришлось еще подождать.

Лишь на 76-й минуте Ндукве наконец сумел переиграть Федоровского и открыть счет. А еще через 10 минут кипер Оболони привез пенальти и позволил Харатину похоронить интригу.

Верес - Оболонь 2:0

Голы: Ндукве,73, Харатин (пенальти), 85

Верес: Горох — Смиян, Вовченко (Чечер, 83), Ципот, Стамулис — Клёц (Фабрисио 83), Харатин — Шарай, Бойко (Нийо, 90+2), Гонсалвеш (Лима, 83) — Ндукве (Стень, 83)

Оболонь: Федоровский – Прокопенко, Семенов, Приймак, Полегенько (Бичек, 86) – Третьяков (Нестеренко, 77), Мороз (Чех, 77), Волохатый, Мединский – Устименко (Слободян, 61), Теслюк (Лях, 61).

