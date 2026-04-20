Гол Бондаря принес Шахтеру важные очки

В понедельник, 20 апреля, Шахтер встречался с Полесье в 24-м туре УПЛ.

"Горнякам" удалось быстро открыть счет, но отдавший ассист Траоре оказался в офсайде, потому гол отменили.

А в остальном проходила совершенно равная игра совершенно без ворот. Команды ушли на перерыв без ударов в створ.

Во втором тайме Шахтер снова забил быстрый гол, и в этот раз арбитр не был против. А уже имея преимущество "горняки" не особо летели вперед.

Хотя в концовке матча команда Турана имела два отичных момента снять все вопросы, но в итоге гол Бондаря стал единственным в матче.

Шахтер - Полесье 1:0

Гол: Бондарь, 56

Шахтер: Ризник - Конопля (Тобиас, 88), Бондарь, Матвиенко, Энрике - Бондаренко, Изаке (Назарина, 88), Очеретько - Эгиналду (Невертон, 70), Алиссон (Лукас, 70), Траоре (Элиас, 80)

Полесье: Волынец - Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский (Майсурадзе, 21) - Эмерллаху (Федор, 46), Андриевский (Красничи, 81), Бабенко - Назаренко (Брагару, 61), Краснопир (Гайдучик, 61), Гуцуляк

