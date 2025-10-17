iSport.ua
Футбол

Оболонь с дублем Суханова одолела Полтаву

"Пивовары" прервали серию без побед.
Сегодня, 17:26       Автор: Антон Федорцив
Полтава – Оболонь / СК Полтава
Полтава – Оболонь / СК Полтава

Начали команды активно. Уже в дебюте Суханов пробил рядом со штангой после передачи Устименко. Следующий момент киевляне упустили на 30-й минуте – Курко с дистанции отправил мяч мимо ворот.

А вот третья попытка Оболони оказалась результативной. Индивидуальный гол оформил Суханов. В быстрой атаке "пивоваров" нападающий получил мяч перед штрафной и без лишних раздумий мастерски уложил в верхний угол.

Киевляне сразу могли удвоить преимущество, но Устименко не переиграл кипера после передачи Ильина. А на старте второго тайма Оболони помог Одарюк. Хавбек сыграл рукой в ​​собственной штрафной, а Суханов оформил дубль с отметки.

"Пивовары" замахнулись и на разгром. Впрочем, Восконян успел среагировать на крученый удар Шевченко с углового. Зато Полтава в добавленное время размочила счет – Марусич реализовал пенальти после вмешательства VAR.

В конце концов, Оболонь удержала победу и прервала двухмесячную полосу неудач. Киевляне набрали 13 очков и поднялись на 8 место в Премьер-лиге. Тем временем Полтава осталась в зоне вылета (4 пункта).

Статистика матча Полтава – Оболонь 9-го тура чемпионата Украины

Полтава – Оболонь – 1:2
Голы: Марусич, 90+6 – Суханов, 34, 52 (пенальти)

Удары: 9 - 15
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 5 - 8
Фолы: 9 - 10

