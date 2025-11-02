iSport.ua
Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата

"Горняки" взяли уверенный реванш.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Динамо / upl.ua
Шахтер - Динамо / upl.ua

В воскресенье, 2 ноября, Шахтер и Динамо встречались в матче 11-го тура УПЛ.

Первая же атака "горняков" завершилась угловым, после которого Эгиналду открыл счет в матче. Однако далее в первом тайме зрителей ждала по большей части лишь борьба.

Со стартом второго тайма Шахтер снова сумел забить, Невертон решился на дальний удар и попал точно в дальнюю девятку.

Но тут же Динамо нашло ответ, и в быстрой атаке Буяльский отыграл один мяч. И на этом острые моменты снова закончились, команды вновь боролись за мяч, играя практически без ворот.

И все-таки Шахтер оставил последнее за собой. Уже в компенсированное время Владислав Кабаев отправил мяч в собственные ворота, пытаясь отобрать его у соперника. 3:1 и уверенный реванш от "горняков".

Шахтер – Динамо Киев 3:1
Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев (автогол), 90+4 – Буяльский, 56

Шахтер: Ризнык — Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко (Бондарь, 67), Очеретько, Марлон Гомес — Педриньо да Силва (Изаки, 75), Эгиналду (Мейреллиш, 75), Невертон (Винисиус, 67).

Динамо Киев: Нещерет — Караваев (Тимчик, 75), Попов, Тиаре, Вивчаренко (Михавко, 75) — Пихаленок (Шапаренко, 85), Бражко, Буяльский — Кабаев, Ярмоленко, Шола (Герреро, 61).

