Александрия не удержала победу над Колосом

"Хлеборобы" снова не победили.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Колос – Александрия / УПЛ
Начали команды осторожно. Первый момент пришлось подождать до 18-й минуты. Это Ойевуси отыграл голкипера, но мяч из ворот вынес Боль. Впоследствии мощный выстрел Козика из-под перекладины достал Долгий.

Зато "желто-черные" реализовали фактически первую возможность забить. Булеца отдал Царе на угол штрафной, а тот искусно уложил низом в дальний угол. Пахолюк спасти ковалевцев не сумел.

На старте второй половины команды обменялись моментами. "Хлебороб" Понедельник размял кипера дальним ударом, а тот же Цара не сумел переиграть вратаря во второй раз. Позже Климчук в два касания не попал в створ.

На 76-й минуте Билык оформил сэйв после удара Гусола под перекладину ворот. В конце концов, Колос отыгрался на последней минуте основного времени. Гагнидзе перехватил мяч слева и отдал в штрафную на Климчука, а тот пробил в дальний.

"Хлеборобы" довели серию без побед до шести матчей. Колос набрал 16 очков и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе же Александрии 9 пунктов и 14-е место.

Статистика матча Колос – Александрия 11-го тура чемпионата Украины

Колос – Александрия – 1:1
Голы: Климчук, 90 – Цара, 31

Удары: 25 - 8
Удары в створ: 12 - 2
Угловые: 4 - 0
Фолы: 10 - 21

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков – Гагнидзе, Теллес, Ррапай (А. Красничи, 61) – Алефиренко (Кане, 75), Ойевуси (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86)

Александрия: Долгий – Скорко, Кампуш, Боль, Ндика – Мышнев (Смирный, 73), Ващенко (Шостак, 73), Булеца (Фернандо Энрике, 64) – Козак, Кастильо (Кулаков, 64), Цара (Артур, 83)

Предупреждения: Ррапай, Ойевуси, Козик, Теллес – Скорко, Ващенко, Мышнев, Казак, Фернандо Энрике

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия Колос

