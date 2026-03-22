Колос с трудом вырвал победу у Вереса

В воскресенье, 22 марта, Верес принимал дома Колос.

Первые минут 15-20 команды осторожно присматривались друг к другу, а после этого стали бесконечно размениваться атаками.

Опасных моментов хватило бы на пару голов, однако первый тайм так и завершился нулями.

Второй тайм во многом не оставал от первого, однако сил у команд было ощутимо меньше, а потому и атаки стали менее интенсивными.

Лучший момент, чтобы открыть счет был у Гусола, однако вингеру Колоса немного не хватило точности. Но забить гол удалось благодаря стандарту, удачный удар Козика принес Колосу победу.

Верес - Колос 0:1

Гол: Козик, 83

Верес: Горох – Корнийчук (Смиян, 46), Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин, Байя (Помба, 52), Ян (Годя, 46), Бойко, Шарай (Гонсалвеш, 69) – Ндукве (Стень, 83)

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – Степаненко (Денисенко, 63), Салабай (Кане, 63), Демченко, Гагнидзе (Станковски, 90+5), Гусол (Алефиренко, 78) – Климчук (Тахири, 78)

