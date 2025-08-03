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Шахтер дожал Эпицентр на старте УПЛ

Новичок элиты едва не сотворил сенсацию.
Сегодня, 17:35       Автор: Антон Федорцив
Эпицентр – Шахтер / УПЛ
Эпицентр – Шахтер / УПЛ

"Горняки" упустили несколько возможностей еще до экватора первого тайма. Бондаренко головой не попал в створ после навеса Алиссона. Затем выстрел Судакова заблокировали, а кипер Билык справился с ударами Очеретько и Матвиенко.

Подоляне осмелели перед перерывом. Сифуэнтес сначала заставил поработать Ризныка, а затем попал в перекладину в контратаке. Шахтер ответил выпадами Эгиналдо и Траоре (дважды), но каждый раз на высоте был Билык.

Команда Арды Турана продолжила "возить" Эпицентр и во второй половине. Гомес не смог переиграть вратаря головой, а еще одну попытку заблокировал кто-то из защитников. Впоследствии Алиссон пробил рядом со штангой.

Победу для Шахтера организовал дуэт со скамейки запасных. На 79-й минуте Конопля подал почти от лицевой линии, а Элиас замкнул ближнюю штангу. "Горняки" могли развивать успех (Гомес, Педриньо), но ограничился одним голом.

Статистика матча Эпицентр – Шахтер 1-го тура чемпионата Украины

Эпицентр – Шахтер – 0:1
Гол: Елиас, 79

Удары: 4 - 27
Удары в створ: 1 - 17
Угловые: 1 - 14
Фолы: 15 - 6

Эпицентр: Билык – Танчик, Мороз, Григоращук, Климец (Демченко, 83) – Запорожец, Миронюк (С. Кристин, 75), Кош – Сифуэнтес (Бендера, 67), Борячук (Сидун, 75), Янаков (Беженар, 25)

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили (Конопля, 76), Грам, Матвиенко, Азарови (Педриньо Азеведо, 58) – Бондаренко (Гомес, 58), Очеретько, Судаков – Алиссон (Невертон, 85), Траоре (Элиас, 53), Эгиналдо (Педриньо да Силва, 58)

Предупреждения: Кош, Сифуэнтес, Мороз

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Эпицентр

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