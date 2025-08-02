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Футбол

Заря - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 02.08.2025

Луганская и черкасская команды не смогли определить победителя.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Заря и ЛНЗ сыграли вничью / ФК Зоря
Заря и ЛНЗ сыграли вничью / ФК Зоря

В субботу, 2 августа, Заря принимала в Киеве ЛНЗ в рамках стартового тура украинской Премьер-лиги сезона-2025/26.

В равном противостоянии, которое прерывалось из-за воздушной тревоги, луганская и черкасская команды поделили очки, завершив матч нулевой ничьей.

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В первом поединке Виктора Скрипника после возвращения в Зарю и дебютном для Виталия Пономарева во главе ЛНЗ соперники создали несколько моментов с обеих сторон, но так и не смогли поразить ворота друг друга.

Статистика матча Заря - ЛНЗ первого тура чемпионата Украины

Заря - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 5 - 7
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 4 - 8
Фолы: 8 - 11

Заря: Сапутин - Пердута, Янич, Башич, Жуниньо - Мичин (Руан, 75), Дришлюк (Малиш, 80), Саленко (Джордан, 80) - Слесар, Будкивский, Вакула (Маткевич, 59).

ЛНЗ: Ледвий - Г. Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев - Наумец, Танковский (Рябов, 55), Кушниренко (Ноникашвили, 55), Яшари - Кузык (Проспер, 65), Ассинор, Беннетт (Эйнел, 65).

Предупреждения: Янич, Жуниньо - Кузык, Ассинор.

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