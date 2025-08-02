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Футбол

Верес - Динамо 0:1: обзор матча и результат игры 02.08.2025

Первые три очка действующим чемпионам принес гол Николая Шапаренко.
Сегодня, 17:28       Автор: Игорь Мищук
Динамо обыграло Верес / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Верес / ФК Динамо Киев

В субботу, 2 августа, Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги гостевым матчем с Вересом.

Действующий чемпион Украины успешно начал новую кампанию, добыв минимальную победу над соперником со счетом 1:0.

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Решающим в поединке стал гол Николая Шапаренко, который отличился на 14-й минуте встречи. Нападающий киевлян Владислав Ванат вбежал справа в штрафную и в борьбе с защитником отдал передачу вдоль линии вратарской, а полузащитник переправил мяч в ворота.

Источник: ФК Динамо Киев

Во втором тайме Динамо продолжило контролировать ход противостояния. Под конец матча обе команды имели хорошие возможности изменить результат, но не воспользовались ими. У Вереса опасно из-за штрафной пробивал Дмитрий Годя, но точно в голкипера, а удар Ваната с близкого расстояния заблокировал защитник.

Статистика матча Верес - Динамо первого тура чемпионата Украины

Верес - Динамо 0:1

Гол: Шапаренко, 14

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 9
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 6 - 3
Фолы: 11 - 6

Верес: Горох - Стамулис, Гончаренко (Ципот, 71), Вовченко, Смиян - Кучеров, Харатин, Бойко - Стень, Ндукве (Волли, 71), Шарай.

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов (Биловар, 60), Михавко, Дубинчак - Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Пихаленок - Ярмоленко (Пономаренко, 75), Ванат, Кабаев (Волошин, 46).

Предупреждение: Гончаренко.

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