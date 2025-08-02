Верес - Динамо 0:1: обзор матча и результат игры 02.08.2025
В субботу, 2 августа, Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги гостевым матчем с Вересом.
Действующий чемпион Украины успешно начал новую кампанию, добыв минимальную победу над соперником со счетом 1:0.
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Решающим в поединке стал гол Николая Шапаренко, который отличился на 14-й минуте встречи. Нападающий киевлян Владислав Ванат вбежал справа в штрафную и в борьбе с защитником отдал передачу вдоль линии вратарской, а полузащитник переправил мяч в ворота.
Во втором тайме Динамо продолжило контролировать ход противостояния. Под конец матча обе команды имели хорошие возможности изменить результат, но не воспользовались ими. У Вереса опасно из-за штрафной пробивал Дмитрий Годя, но точно в голкипера, а удар Ваната с близкого расстояния заблокировал защитник.
Статистика матча Верес - Динамо первого тура чемпионата Украины
Верес - Динамо 0:1
Гол: Шапаренко, 14
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 9
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 6 - 3
Фолы: 11 - 6
Верес: Горох - Стамулис, Гончаренко (Ципот, 71), Вовченко, Смиян - Кучеров, Харатин, Бойко - Стень, Ндукве (Волли, 71), Шарай.
Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов (Биловар, 60), Михавко, Дубинчак - Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Пихаленок - Ярмоленко (Пономаренко, 75), Ванат, Кабаев (Волошин, 46).
Предупреждение: Гончаренко.
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