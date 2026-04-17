Динамо - Заря 3:1: обзор матча и результат игры 17.04.2026

Обменявшись голами с соперником в первом тайме, "бело-синие" сделали результат во втором.

В пятницу, 17 апреля, Динамо и Заря матчем в Киеве открыли 24-й тур украинской Премьер-лиги.

Подопечным Игоря Костюка удалось прервать свою неудачную серию из двух подряд поражений в чемпионате, одержав волевую победу над луганской командой со счетом 3:1.

Заря повела во встрече уже на седьмой минуте благодаря пенальти, который реализовал Филипп Будкивский, записав себе в актив десятый забитый мяч в чемпионате. Впрочем, Динамо быстро ответило голом еще одного лидера бомбардирской гонки УПЛ. На 11-й минуте после передачи от Николая Шапаренко счет сравнял Матвей Пономаренко, также отличившись своим десятым результативным ударом.

Под конец тайма "бело-синим" удалось забить снова. Пономаренко прострелил с левого фланга под удар Виталию Буяльскому, а тот отправил мяч в сетку, однако в итоге взятие ворот было отменено из-за офсайда у нападающего киевлян.

Все же во второй половине матча Динамо смогло добыть позитивный для себя результат. Вперед киевская команда вышла также благодаря пенальти. После удара от Назара Волошина мяч угодил в руку Деяну Попаре, арбитр после консультации с VAR указал на точку, а одиннадцатиметровый удар на 62-й минуте успешно реализовал Владимир Бражко.

Уже спустя шесть минут хозяевам поля удалось закрепить победный результат. Волошин прошел правым флангом, навесил в центр штрафной, а Богдан Редушко в падении в касание переправил мяч в сетку.

Набрав 44 очка, Динамо занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Заря с 32 баллами идет на восьмой позиции.

Статистика матча Динамо - Заря 24-го тура чемпионата Украины

Динамо - Заря 3:1

Голы: Пономаренко, 11, Бражко, 62 (пен.), Редушко, 68 - Будкивский, 7 (пен.)

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 13 - 4

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 12 - 2

Фолы: 9 - 7

Динамо: Нещерет - Коробов, Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 74) - Буяльский, Бражко, Шапаренко (Пихаленок, 70) - Волошин (Ярмоленко, 74), Пономаренко (Герреро, 86), Редушко (Кабаев, 70).

Заря: Турбаевский - Пердута, Джордан, Эскинья (Янич, 89), Жуниньо - Кушниренко, Попара (Елавич, 77) - Горбач (Дришлюк, 64), Андушич, Слесар (Саллиеу, 89) - Будкивский.

Предупреждения: Дубинчак, Буяльский - Джордан, Кушниренко.

