Рух - Кривбасс 1:2: обзор матча и результат игры 18.10.2025

Криворожская команда поднялась на вершину турнирной таблицы УПЛ.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс обыграл Рух / ФК Кривбасс
Кривбасс обыграл Рух / ФК Кривбасс

В субботу, 18 октября, Рух принимал на своем поле Кривбасс в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Патрика Ван Леувена справились с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав гостевую победу со счетом 2:1.

Читай также: Оболонь с дублем Суханова одолела Полтаву

Кривбасс повел во встрече в середине первого тайма, когда Карлос Парако отправил мяч в сетку из центра штрафной, откликнувшись на прострел от Глейкера Мендозы. Удвоить свое преимущество гостям удалось в начале второй половины поединка усилиями Максима Задераки, который успешно пробил с линии вратарской после навеса с левого фланга и рикошета от защитника.

Рух сумел сократить отставание под конец матча, когда на 84-й минуте Бабукар Фаал с близкого расстояния переправил мяч в ворота головой. До конца встречи хозяева поля создали еще несколько опасных моментов, но подвела реализация, а итоговый результат остался неизменным.

После этой победы Кривбасс с 19 очками поднялся на первую строчку турнирной таблицы УПЛ. Криворожцы на два и три балла соответственно опережают Шахтер и Динамо, которые свои матчи девятого тура проведут сегодня. Рух с шестью пунктами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Рух - Кривбасс девятого тура чемпионата Украины

Рух - Кривбасс 1:2

Голы: Фаал, 84 - Парако, 23, Задерака, 53

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 9 - 5
Фолы: 13 - 13

Рух: Герета - Копына, Слюбик, Холод, Лях - Рейляну (Эдсон, 85), Слюсар (Пидгурский, 76), Притула (Сапуга, 85) - Квасница (Рунич, 57), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 57).

Кривбасс: Маханьков - Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац - Твердохлиб, Араухо, Задерака - Лин (Шевченко, 79), Парако (Дибанго, 79), Мендоза.

Предупреждения: Копына, Слюсар, Лях, Эдсон - Задерака, Твердохлиб, Араухо.

