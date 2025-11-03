Карпаты минимально переиграли ЛНЗ

На стартовом отрезке черкащане выглядели острее. К экватору тайма "семенники" упустили две возможности забить. Выстрел Яшари в левый угол потянул голкипер, а Обах в касание после прострела пробил мимо ворот.

Зато "зелено-белые" своим шансом воспользовались. На 25-й минуте Паламарчук неудачно сыграл на выходе и выпустил мяч из рук. А дальше Краснопир подставил ногу под низовой удар Бабогло.

Команды сразу ушли на вынужденную паузу из-за воздушной тревоги. После нее ЛНЗ принялся атаковать ворота львовян. До перерыва моменты не использовали Пасич (мимо), Ассинор (сэйв) и Муравский (перекладина).

На старте же второй половины Рябов с отскока пробил рядом со штангой. А вот второй поход в укрытие пыл хозяев погасил. Единственный настоящий голевой момент не реализовал Яшари, так что "львы" удержали победу.

Карпаты поднялись на 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне набрали 15 очков. В свою очередь в активе ЛНЗ осталось 20 пунктов и третье место.

Статистика матча ЛНЗ – Карпаты 11-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Карпаты – 0:1

Гол: Краснопир, 25

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 8 - 2

Фолы: 8 - 11

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасич, Муравский, Горин, Драмбаев – Яшари, Рябов (Ноникашвили, 62), Пастух (Кравчук, 76) – Обах, Ассинор, Кузык

Карпаты: Домчак – Сыч, Бабогло, Киричок, Мирошниченко – Альварес, Танда, Бруниньо (Полегенько, 90+2) – Витор, Краснопир (Игор, 71), Шах (Чачуа, 61)

Предупреждения: Яшари, Муравский, Горин – Альварес, Мирошниченко, Краснопир, Киричок

