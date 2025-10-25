iSport.ua
ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925

Черкащане вышли на первое место в УПЛ.
Сегодня, 14:58       Автор: Антон Федорцив
Металлист 1925 – ЛНЗ / Металлист 1925
Металлист 1925 – ЛНЗ / Металлист 1925

Начали команды очень осторожно. Фактически острых моментов пришлось ждать до конца первого тайма. Перед перерывом дважды на ударной позиции оказался Калюжный, но в обоих эпизодах на высоте оказался Паламарчук.

В начале же второй половины более активными выглядели "семенники". В конце концов, ЛНЗ повел в счете на 62-й минуте. Кипер выбил мяч далеко вперед, а Обах пробросил головой мимо защитника и пробил над Варакутой.

Гол добавил силы ЛНЗ. Вот Ноникашвили заставил поработать вратаря выстрелом в ближний угол, а затем Рашица не смог замкнуть навес Антюха. Металлист 1925 ответил несильным ударом Калитвинцева.

Благодаря победе ЛНЗ, по крайней мере, временно вышел в лидеры Премьер-лиги (20 очков). Тем временем команда Младена Бартуловича идет в турнирной таблице шестой. В активе харьковчан осталось 16 пунктов.

Статистика матча Металлист 1925 – ЛНЗ 10-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – ЛНЗ – 0:1
Гол: Обах, 62

Удары: 12 - 7
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 9 - 13

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк (Капинус, 78) – Калитвинцев, Калюжный, Литвиненко (Забергджа, 69) – Антюх (Когут, 78), Итодо, Рашица

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасич, Муравский, Горин, Кузык – Рябов, Дидык (Дайко, 46), Пастух (Ноникашвили, 61) – Обах, Ассинор (Кравчук, 80), Яшари (Танковский, 88)

Предупреждения: Мартынюк, Калюжный, Итодо – Г. Пасич, Дидык, Дайко, Рябов, Горин

