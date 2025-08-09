iSport.ua
Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925

Маленькая месть от Патрика ван Леувена.
Сегодня, 15:41       Автор: Антон Федорцив
Кривбасс – Металлист 1925 / ФК Металлист 1925
Кривбасс – Металлист 1925 / ФК Металлист 1925

Дебют встречи был за гостями. Уже на 3-й минуте Павлюк головой попал в перекладину. А на 10-й Калитвинцев на ближней штанге замкнул прострел Антюха. Однако, после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда.

Впоследствии матч прервала воздушная тревога. После нее Металлист 1925 упустил еще несколько возможностей. Кемкин на протяжении одной атаки харьковчан парировал удары Антюха и Мба, а затем Калитвинцев в касание не попал в дальний угол.

Тем не менее, на перерыв лидером ушли криворожцы. Это Мендоза получил мяч слева, продвинулся вперед и классно уложил под штангу с линии штрафной. Гости ответили неточным ударом Шабанова после стандарта.

На старте второй половины команды обменялись опасными возможностями. На удар Ари выше ворот Кривбасс ответил выстрелом Парако в голкипера. А вскоре венесуэлец реализовал момент, когда Мендоза вывел его на пустые ворота.

В финальные полчаса Металлист 1925 пытался отыграться. Попробовал "помочь" харьковчанам и Бандейра, оставив хозяев в меньшинстве. Но хотя бы размочить счет подопечные Младена Бартуловича не смогли.

Статистика матча Кривбасс – Металлист 1925 2-го тура чемпионата Украины

Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Мендоза, 40, Парако, 65

Удары: 7 - 13
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 7 - 10
Фолы: 15 - 6

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац (Тьяго, 46) – Задерака, Бандейра, Твердохлеб – Микитишин (Шевченко, 78), Парако (Каменский, 73), Мендоза

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калитвинцев (Когут, 71), Калюжный, Панченко (Чурко, 71) – Ари (Рашица, 57), Мба (Петер, 57), Антюх

Предупреждения: Бандейра, Юрчец

Удаление: Бандейра

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Металлист 1925

