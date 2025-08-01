Новичок УПЛ в меньшинстве не удержал ничью против Руха
В пятницу, 1 августа, Рух принимал дома новичка УПЛ Полтаву.
Команда начали игру осторожно, присматриваясь к друг другу. И на 11-й минуте первая же опасная атака хозяев завершилась голом.
Мисюра неудачно сыграл в собственной штрафной и отправил мяч в свои ворота. А уже через пять минут ошибку допустил защитник Руха Холод, сыграв рукой. Марусич уверенно реализовал пенальти и сравнял счет.
Остаток тайма команды провели в равной борьбе, стараясь играть как можно аккуратней.
Второй тайм также сложно назвать зрелищным. На 70-й минуте поле покинул хавбек полтавчан Святослав Шаповалов, получил две желтые за пять минут, а уже в большинстве Рух все же доаж соперника благодаря голу Романа.
Статистика матча Рух - Полтава первого тура чемпионата Украины
Рух - Полтава 2:1
Голы: Мисюра (автогол), 11, Роман, 86 - Марусич (пенальти), 17
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 8 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 9
Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Роман – Притула, Пидгурский, Пастух – Алмазбеков (Рунич, 75), Фаал, Китела (Клайвер, 63).
Полтава: Восконян – Кононов, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Галенков, Плахтыр, Хахлев (Опанасенко, 73), Одарюк (Савенков, 85) – Вивдич (Стрельцов, 73), Марусич (Шаповалов, 54).
Предупреждения: Веремиенко, 49, Шаповалов, 64, 70
Удаление: Шаповалов, 70
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