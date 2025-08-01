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Новичок УПЛ в меньшинстве не удержал ничью против Руха

Львовский клуб с трудом справился с Полтавой.
Сегодня, 20:01       Автор: Андрей Безуглый
Рух - Полтава / СК Полтава
Рух - Полтава / СК Полтава

В пятницу, 1 августа, Рух принимал дома новичка УПЛ Полтаву.

Команда начали игру осторожно, присматриваясь к друг другу. И на 11-й минуте первая же опасная атака хозяев завершилась голом.

Мисюра неудачно сыграл в собственной штрафной и отправил мяч в свои ворота. А уже через пять минут ошибку допустил защитник Руха Холод, сыграв рукой. Марусич уверенно реализовал пенальти и сравнял счет.

Остаток тайма команды провели в равной борьбе, стараясь играть как можно аккуратней. 

Второй тайм также сложно назвать зрелищным. На 70-й минуте поле покинул хавбек полтавчан Святослав Шаповалов, получил две желтые за пять минут, а уже в большинстве Рух все же доаж соперника благодаря голу Романа.

Статистика матча Рух - Полтава первого тура чемпионата Украины

Рух - Полтава 2:1
Голы: Мисюра (автогол), 11, Роман, 86 - Марусич (пенальти), 17

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 8 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 9

Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Роман – Притула, Пидгурский, Пастух – Алмазбеков (Рунич, 75), Фаал, Китела (Клайвер, 63).

Полтава: Восконян – Кононов, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Галенков, Плахтыр, Хахлев (Опанасенко, 73), Одарюк (Савенков, 85) – Вивдич (Стрельцов, 73), Марусич (Шаповалов, 54).

Предупреждения: Веремиенко, 49, Шаповалов, 64, 70

Удаление: Шаповалов, 70

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