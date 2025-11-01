iSport.ua
Кривбасс - Полтава 2:2: обзор матча и результат игры 01.11.2025

Аутсайдер УПЛ заставил криворожскую команду дважды отыгрываться по ходу встречи.
Сегодня, 16:34       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс и Полтава сыграли вничью / ФК Кривбасс
В субботу, 1 ноября, Кривбасс домашним матчем с Полтавой открыл программу второго игрового дня 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В поединке, начало которого было отложено из-за воздушной тревоги, подопечные Патрика Ван Леувена не смогли справиться с главным аутсайдером чемпионата, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Читай также: Кудровка минимально обыграла Оболонь

Полтаве уже в дебюте поединка удалось потрясти хозяев поля, выйдя вперед на четвертой минуте. После подачи с углового и суеты в штрафной площадке мяч оказался у Олега Веремиенко, который расстрелял ворота криворожцев.

Отыграться Кривбасс сумел ближе к концу тайма, когда Глейкер Мендоса на 42-й минуте протянул мяч по левому флангу, а Бар Лин замкнул его прострел в центр. Тем не менее уже через две минуты Дмитрий Плахтыр восстановил преимущество своей команды, головой перебросив голкипера после углового.

Все же в начале второй половины встречи криворожская команда снова отыгралась. Хозяева поля заработали право на пенальти, который реализовал Егор Твердохлиб.

Уже в компенсированное время матч снова был прерван из-за воздушной тревоги за четыре минуты до конца, однако после возобновления игры результат остался неизменным.

Кривбасс, набрав 20 очков, занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Полтава остается на последней строчке, имея в своем активе шесть баллов.

Статистика матча Кривбасс - Полтава 11-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Полтава 2:2

Голы: Бар Лин, 42, Твердохлиб, 50 (пен.) - Веремиенко, 4, Плахтыр, 44

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7 - 7
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 5 - 5
Фолы: 7 - 17

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац - Твердохлиб, Шевченко, Задерака - Бар Лин, Парако, Мендоса.

Полтава: Восконян - Бужин, Веремиенко, Пидлепич, Коцюмака - Одарюк (Кононов, 83), Дорошенко (Хахлев, 62), Плахтыр (Опанасенко, 83), Галенков - Марусич, Вивдич.

Предупреждения: Виливальд, Шевченко - Марусич, Плахтыр.

