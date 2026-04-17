Оболонь - Полтава 1:1: обзор матча и результат игры 17.04.2026

В пятницу, 17 апреля, Оболонь принимала на своем поле Полтаву в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

"Пивовары" не смогли справиться дома с аутсайдером чемпионата, завершив поединок ничейным результатом 1:1.

Читай также: Динамо одержало волевую победу над Зарей

Команды активно провели первую половину встречи, однако на перерыв ушли без забитых мячей. А в начале второго тайма Полтава вышла вперед благодаря пенальти. Александр Жовтенко сфолил на Денисе Галенкове в собственной штрафной, а удар с точки реализовал Валерий Сад.

Однако на 66-й минуте гости остались вдесятером, когда вторую желтую карточку заработал Олег Веремиенко и был удален с поля. Численным преимуществом киевская команда смогла воспользоваться уже ближе к концу матча, также получив право на пенальти за игру рукой Игорем Коцюмакой. Одиннадцатиметровый удар на 82-йминуте успешно исполнил Олег Слободян.

"Пивовары" до конца поединка продолжали оказывать давление на соперника, однако все их попытки вырвать победу завершились безрезультатно.

Отметим, что в начале компенсированного к матчу времени была объявлена воздушная тревога, однако главный арбитр позволил командам доиграть оставшиеся до финального свистка несколько минут.

Оболонь на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 баллов. Полтава с 11 очками идет последней.

Статистика матча Оболонь - Полтава 24-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Полтава 1:1

Голы: Слободян, 82 (пен.) - Сад, 53 (пен.)

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 30 - 9

Удары в створ: 11 - 3

Угловые: 7 - 2

Оболонь: Марченко - Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько - Волохатый (Лях, 84), Чех, Слободян - Третьяков (Прокопенко, 84), Устименко, Мединский (Суханов, 67).

Полтава: Минчев - Ухань, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака - Одарюк (Бужин, 74), Дорошенко, Даниленко (Плахтыр, 74), Сад (Савенков, 70), Галенков (Кононов, 84) - Сухоручко (Марусич, 84).

Предупреждения: Чех - Веремиенко, Даниленко, Савенков.

Удаление: Веремиенко, 66.

