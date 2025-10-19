iSport.ua
ЛНЗ минимально одолел Колос

Судьбу поединка решил пенальти.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
ЛНЗ – Колос / УПЛ
ЛНЗ – Колос / УПЛ

В дебюте встречи команды обменялись упущенными моментами. Черкасец Ассинор из центра штрафной не переиграл Пахолюка. В свою очередь "хлебороб" Демченко заставил поработать кипера ударом под штангу с подбора.

Перед перерывом Колос выглядел острее. Сначала Салабай пробил выше ворот после прострела Алефиренко. А после одного из стандартов Паламарчук исправил свою ошибку, парировав добивание Цурикова.

Во втором тайме за дело взялся Рябов. Хавбек ЛНЗ в течение нескольких минут трижды (!) создал проблемы обороне гостей. Дальний выстрел Рябова вратарь перевел на угловой, а удары с рикошетом и с отскока прошли мимо.

Но решающим стал эпизод на 74-й минуте. Оба подхватил мяч в чужой штрафной и заставил Бондаренко сфолить. К отметке подошел сам пострадавший и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

ЛНЗ удержал победный счет и поднялся на 4-е место в Премьер-лиге (17 очков). Тем временем Колос остался в середине турнирной таблицы. В активе "хлеборобов" 14 пунктов.

Статистика матча ЛНЗ – Колос 9-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Колос – 1:0
Гол: Обах, 75 (пенальти)

Удары: 9 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 6 - 4
Фолы: 10 - 14

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасич, Муравский, Горин, Кузык – Пастух (Ноникашвили, 56), Дидык, Рябов – Обах (Танковский, 86), Ассинор (Кравчук, 70), Яшари

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков (Рухадзе, 63) – А. Демченко (Гагнидзе, 70), Теллес, Ррапай – Алефиренко (Третьяков, 63), Ойевуси (Климчук, 70), Салабай (Гусол, 81)

Предупреждения: Ассинор, Паламарчук – Теллес

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Колос ЛНЗ

