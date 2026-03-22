Карпаты уверенно разгромили Оболонь

В воскрсенье, 22 марта, Карпаты принимали дома Оболонь.

Обе команды сразу ринулись в атаку, позволив обоим киперам продемонстрировать свои навыки.

А на 22-й минуты Карпаты открыли счет благодаря счастливой случайности. Бруниньо попробовал пробить издалека, и мяч рикошетом от игрока Оболони опустился за шиворот Марченко.

Еще через 15 минут и небольшой стычки хозяева удвоили свое преимущество, после чего команды ушли на перерыв.

Второй тайм также начался жарко. Сначала Устименко отправил мяч в штангу, а в ответной атаке Карпаты забили третий гол. А в концовке матча Шах воспользовался ошибкой защитник и довел счет до разгромного.

Карпаты - Оболонь 4:0

Голы: Бруниньо, 22, 53, Алькаин, 37, Шах, 87

Карпаты: Домчак — Р. Лях, Холод, Бабогло, Мирошниченко — Бруниньо, Эдсон, Чачуа — Витор (Стенио, 65), Фаал, Алькайн (Шах, 75).

Оболонь: Марченко – Е. Шевченко, Семенов, Ломницкий (Суханов, 58), Жовтенко (Прокопенко, 46), Полегенько – Кулаковский (Третьяков, 46), Приймак, Волохатый – Устименко (Мединский, 77), Нестеренко (Т. Лях, 70).

