Оболонь минимально переиграла Александрию
Серебряный призер прошлого сезона УПЛ неудачно начинает новую кампанию.
В рамках 2-го тура УПЛ Оболонь на своем поле принимала Александрию.
Команды показали незаметную игру в контексте количества моментов, но достаточно неплохую в плане нейтрализации атакующих действий друг друга.
Единственный гол в поединке был забит в максимально неочевидной ситуации. Сергей Суханов на старте второго тайма решил пробить с дистанции примерно 35 метров после углового в исполнении его команды и отличился невероятно красивым забитым мячом.
Благодаря голу Суханова Оболонь временно поднялась на 2-е место, а вот Александрия идет последней сейчас без очков в двух турах.
Оболонь - Александрия 1:0
Гол: Суханов, 46
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!