Оболонь минимально переиграла Александрию

В рамках 2-го тура УПЛ Оболонь на своем поле принимала Александрию.

Команды показали незаметную игру в контексте количества моментов, но достаточно неплохую в плане нейтрализации атакующих действий друг друга.

Единственный гол в поединке был забит в максимально неочевидной ситуации. Сергей Суханов на старте второго тайма решил пробить с дистанции примерно 35 метров после углового в исполнении его команды и отличился невероятно красивым забитым мячом.

Благодаря голу Суханова Оболонь временно поднялась на 2-е место, а вот Александрия идет последней сейчас без очков в двух турах.

Оболонь - Александрия 1:0

Гол: Суханов, 46

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!