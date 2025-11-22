Дубль Климчука принес Колосу победу над Динамо

В субботу, 22 ноября, Колос принимал дома Динамо в рамках 13-го тура УПЛ.

И уже на 9-й минуте хозяева сумели удивить соперника. Козик очень удачно вынес мяч со своей половины поля, тем самым выведя Климчука на ударную позицию, с которой тот не промазал.

Динамо ринулось отыгрываться, но создать опасность у ворот соперника никак не удавалось. В то же время Колос действовал впереди меньше, но гораздо острее, что привело ко второму голу и дублю Климчука.

Во втором тайме Колос откатился назад, защищая счет, однако гости все равно мало что могли создать. Все же свой гол команда Шовковского забила, но лишь в самом конце матча.

Колос - Динамо 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 - Шола, 86

Колос: Пахолюк — Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефиренко, 77), Климчук (Оевуси, 58), Салабай.

Динамо: Нещерет — Тимчик (Караваев, 69), Попов, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Буяльский — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаев.

