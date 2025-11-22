iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дубль Климчука принес Колосу победу над Динамо

Столичный клуб проиграл третий подряд матч.
Вчера, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Колос - Динамо / upl.ua
Колос - Динамо / upl.ua

В субботу, 22 ноября, Колос принимал дома Динамо в рамках 13-го тура УПЛ.

И уже на 9-й минуте хозяева сумели удивить соперника. Козик очень удачно вынес мяч со своей половины поля, тем самым выведя Климчука на ударную позицию, с которой тот не промазал.

Динамо ринулось отыгрываться, но создать опасность у ворот соперника никак не удавалось. В то же время Колос действовал впереди меньше, но гораздо острее, что привело ко второму голу и дублю Климчука.

Во втором тайме Колос откатился назад, защищая счет, однако гости все равно мало что могли создать. Все же свой гол команда Шовковского забила, но лишь в самом конце матча.

Колос - Динамо 2:1
Голы: Климчук, 9, 37 - Шола, 86

Колос: Пахолюк — Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефиренко, 77), Климчук (Оевуси, 58), Салабай.

Динамо: Нещерет — Тимчик (Караваев, 69), Попов, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Буяльский — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Колос

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Динамо впервые в истории проиграло три матча чемпионата подряд Динамо впервые в истории проиграло три матча чемпионата подряд
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр ПСЖ с Забарным разгромил Гавр

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK