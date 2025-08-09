ЛНЗ - Эпицентр 1:0: обзор матча и результат игры 09.08.2025

В субботу, 9 августа, ЛНЗ принимал на своем поле Эпицентр в матче второго тура украинской Премьер-лиги.

Черкасская команда сумела одержать первую победу в чемпионате, а новичок высшего дивизиона потерпел второе подряд минимальное поражение.

Единственный гол в поединке хозяева поля забили на 22-й минуте, заработав право на пенальти. Мухаррем Яшари прямым ударом с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть голкипера Олега Билыка, но справился на добивании.

Во второй половине встречи черкасский коллектив мог увеличивать разрыв в счете, еще трижды отправляя мяч в сетку ворот соперника, но все голы были отменены из-за офсайдов.

После двух сыгранных матчей в новом сезоне УПЛ ЛНЗ имеет в своей активе четыре очка, Эпицентр пока идет без набранных баллов.

Статистика матча ЛНЗ - Эпицентр второго тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Эпицентр 1:0

Гол: Яшари, 22

На 22-й минуте Яшари не реализовал пенальти

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 5 - 3

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 6 - 3

Фолы: 14 - 3

ЛНЗ: Ледвий - Г. Пасич, Муравский, Дидык, Кузык - Яшари (Горин, 81), Ноникашвили, Танковский (Проспер, 59) - Эйнел (Рябов, 59), Ассинор (Кравчук, 69), Беннетт.

Эпицентр: Билык - Танчик, Мороз (Демченко, 81), Григоращук, Климец - Запорожец (Сидун, 81), Кош - Сифуэнтес (Янаков, 73), Миронюк, Бендера (Беженар, 46) - Борячук (В. Крыстин, 90+1).

Предупреждения: Пасич - Григоращук.

