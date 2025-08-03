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Полесье уверенно одолело Карпаты

Подопечные Руслана Ротаня взяли верх на выезде.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Карпаты – Полесье / УПЛ
Карпаты – Полесье / УПЛ

В дебюте команды обменялись опасными моментами. Нападающий хозяев Костенко пробил в кипера после заброса. В ответ Крушинский отправил мяч в ворота "львов", но после вмешательства VAR гол отменили из-за фола.

После небольшого затишья "полесские волки" ошеломили львовскую публику двумя голами. Сначала Гайдучик в касание замкнул передачу Михайличенко. А потом Назаренко уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

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Карпаты упустили возможности сократить отставание до и после перерыва. С ударом головой Чачуа справился Кудрик. Костенко же так и не смог пробить после перспективного заброса за спины защитникам.

Новая вспышка активности пришлась на середину второго тайма. Назаренко прямым ударом со штрафной размял Домчака. А вот хавбек "львов" Бруниньо не попал в створ с разворота. С выстрелом же Мирошниченко справился Кудрик.

Под занавес поединка Полесье едва не довело счет до разгромного. Однако, Филиппов не смог переиграть Домчака с 11-метровой отметки после фола Бабогло. Но победу житомиряне не отдали.

Статистика матча Карпаты – Полесье 1-го тура чемпионата Украины

Карпаты – Полесье – 0:2
Голы: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пенальти)

Удары: 10 - 8
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 3 - 6
Фолы: 14 - 17

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Чачуа, Альварес (Танда, 79), Бруниньо (Федор, 79) – Карабин (Витор, 52), Краснопир (Игор, 66), Костенко (Шах, 65)

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Таллес (Андриевский, 69), Бабенко, Леднев (Караман, 63) – Назаренко (Гонсалвеш, 90+3), Гайдучик (Филиппов, 69), Крушинский (Гуцуляк, 63)

Предупреждения: Бруниньо, Бабогло – Леднев, Таллес

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