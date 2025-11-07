iSport.ua
Колос оформил волевую победу над Кудровкой

Подопечные Руслана Костышина показали характер.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Кудровка – Колос / ФК Кудровка
Начали матч команды на равных. Эпицентр событий был между двумя штрафными площадками, поэтому острых выпадов пришлось подождать. После первой трети хозяева обменялись моментами с "хлеборобами".

Гусол не попал в створ Кудровки. А вот в ответ Морозко пробил выше ворот с острого угла. На 35-й минуте подопечные Василия Баранова вышли вперед – Сторчоус перед воротами замкнул заброс того же Морозко.

"Хлеборобы" Ррапай и Алефиренко до перерыва не воспользовались возможностями. А на старте второго тайма Ойевуси с отскока пробил рядом со штангой. Впоследствии с выстрелом Цурикова с дистанции справился Яшков.

Старт камбэку Колоса "положил" Думанюк. Герой предыдущего тура сфолил в собственной штрафной и подарил "хлеборобам" пенальти. К отметке подошел Ррапай и развел мяч и кипера по разным углам.

Окрыленные ковалевцы продолжили атаковать и дожали Кудровку под занавес поединка. Сначала Климчук замкнул дальнюю штангу после прострела Гагнидзе. А на 85-й минуте Цуриков забил с рикошетом от Векляка – 1:3 в итоге.

Колос прервал полосу неудач и поднялся в первую шестерку Премьер-лиги (19 очков). Тем временем Кудровка осталась в нижней половине турнирной таблицы. В активе дебютанта 14 пунктов.

Статистика матча Кудровка – Колос 12-го тура чемпионата Украины

Кудровка – Колос – 1:3
Голы: Сторчоус, 35 – Ррапай, 69 (пенальти), Климчук, 80, Цуриков, 85

Удары: 6 - 19
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 2 - 5
Фолы: 9 - 17

