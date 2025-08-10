iSport.ua
Карпаты в невероятном поединке спаслись от поражения Шахтеру

"Львы" дали серьезный бой подопечным Арды Турана.
Сегодня, 20:04       Автор: Василий Медвидь
В рамках 2-го тура УПЛ донецкий Шахтер встретился на выезде с львовскими Карпатами.

Команды чрезвычайно весело играли с первых минут игры. Уже на 10-й минуте Невертон открыл счет.

На 18-й Игорь Невес уверенно разобрался с Алой Граамом и отправил мяч в сетку ворот Дмитрия Ризника.

На этом команды не остановились в первом тайме. Кауан Элиас снова вывел вперед «горняков» уже на 23-й минуте.

После перерыва веселье продолжилось, ведь на 58-й минуте Карпаты могли сравнять, однако не смогли этого сделать из-за офсайда у Дениса Мирошниченко.

То, что не смог сделать Мирошниченко, позже смог сделать Бруниньо, но и на этом команды не планировали останавливаться, потому что уже через несколько минут Алиссон вывел Шахтер вперед.

Развязка этого невероятного футбольного триллера наступила в компенсированное время, когда Жан Педрозу выиграл борьбу у Ефима Конопли и в прекрасном стиле подал на голову Игорю Красонпиру, который переиграл Николая Матвиенко и отправил мяч в угол ворот Дмитрия Ризника.

Таким образом, по итогам противостояния команды не выявили победителя, что означает, что Карпаты заработали первый пункт в сезоне, а Шахтер впервые в сезоне потерял очки.

Карпаты - Шахтер 3:3

Голы: Игорь Невес, 18, Бруниньо, 78, Краснопир, 90+2 - Невертон, 10, Элиас, 23, Алиссон, 82

