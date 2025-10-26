Динамо - Кривбасс 4:0: обзор матча и результат игры 26.10.2025

В воскресенье, 26 октября, Динамо домашним матчем с Кривбассом закрыло десятый тур украинской Премьер-лиги.

Киевская команда еще в первом тайме обеспечила себе разгромное преимущество и довела поединок до уверенной победы со счетом 4:0.

Динамо повело в противостоянии на 15-й минуте, когда Денис Попов головой замкнул подачу с углового, а спустя десять минут Александр Караваев удвоил преимущество хозяев поля, расстреляв ворота соперника с линии вратарской. Счет до разгромного на 32-й минуте довел Андрей Ярмоленко, обыгравшись в штрафной с Владиславом Кабаевым, и забил тем самым свой 115-й гол в УПЛ.

Во втором тайме "бело-синие" сохранили весомое преимущество, а уже в компенсированное к матчу время разгромный результат закрепил Эдуардо Герреро, который, сместившись с правого фланга, точно пробил под дальнюю стойку.

Динамо, набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице УПЛ и отстает от лидирующего Шахтера на один балл. Кривбасс с 19 пунктами расположился на пятой позиции.

Статистика матча Динамо - Кривбасс десятого тура чемпионата Украины

Динамо - Кривбасс 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 5 - 3

Фолы: 17 - 12

Динамо: Нещерет - Караваев (Тымчик, 79), Попов, Тиаре, Вивчаренко (Михавко, 79) - Пихаленок, Бражко (Михайленко, 86), Буяльский (Рубчинский, 77) - Кабаев, Ярмоленко (Герреро, 77), Шола.

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго (Бекавац, 90) - Твердохлиб (Мулик, 90), Араухо (Шевченко, 64), Задерака - Лин (Каменский, 64), Парако (Майя, 77), Мендоза.

Предупреждения: Кабаев, Ярмоленко - Араухо, Виливальд.

