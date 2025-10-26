iSport.ua
Шахтер уверенно переиграл Кудровку

"Горняки" одержали разгромную победу.
Сегодня, 17:26       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – Кудровка / УПЛ
Шахтер – Кудровка / УПЛ

Подопечные Арды Турана сделали ставку на быстрый гол. В дебюте Невертон проверил бдительность Яшкова низовым ударом. А на 7-й минуте Элиас замкнул дальнюю штангу после розыгрыша углового.

После забитого мяча Шахтер продолжил контролировать матч. "Горняки" пытались уже в первом тайме создать солидный гандикап. И это удалось после первого получаса – Очеретько в касание из пределов штрафной удвоил преимущество.

Дальше вынужден был поработать Яшков. Кипер Кудровки сначала среагировал на выстрел Невертона под перекладину, а затем парировал удар Бондаренко. На старте второго тайма Педриньо да Силва вывел Элиаса на пустые – 3:0.

Теперь пошел открытый футбол. Кудровка имела возможность размочить счет на 72-й минуте, но Ризнык взял пенальти Коркишко. Зато "горняки" под занавес поединка забили в четвертый раз. Это Глущенко поставил точку сольным проходом.

С победой в активе Шахтер вышел в лидеры Премьер-лиги. Команда Турана набрала 21 очко. Кудровка же осталась во второй половине турнирной таблицы (11 пунктов).

Статистика матча Шахтер – Кудровка 10-го тура чемпионата Украины

Шахтер – Кудровка – 4:0
Голы: Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86

Удары: 16 - 2
Удары в створ: 9 - 1
Угловые: 7 - 3
Фолы: 13 - 10

Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь (Матвиенко, 84), Марлон, Педриньо Азеведо – Бондаренко (Глущенко, 63), Очеретько (Назарина, 74), Гомес (Изаки, 63) – Педриньо да Силва (Эгиналдо, 63), Элиас, Невертон

Кудровка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусев, 76) – Думанюк, Нагнойный (Матвеев, 68) – Свитюха (Коркишко, 46), Сторчоус (Демченко, 80), Казак – Легостаев (Овусу, 46)

Предупреждения: Гомес, Очеретько, Глущенко – Мельничук

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Кудровка

