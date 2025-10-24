Александрия - Эпицентр 0:1: обзор матча и результат игры 24.10.2025
В пятницу, 24 октября, Александрия домашним матчем с Эпицентром открыла десятый тур украинской Премьер-лиги.
После гостевой победы над Карпатами (3:1) в предыдущем поединке новичок УПЛ теперь справился на выезде с "горожанами", выиграв с минимальным счетом 1:0.
Определяющим в противостоянии стал голевой эпизод с участием Хоакина Сифуэнтеса. На 33-й минуте испанец сместился с левого фланга в центр и из пределов штрафной пробил в ближний угол - мяч от стойки влетел в ворота.
Во второй половине встречи хозяева поля пытались исправить ситуацию, однако результата это не принесло, а на последних секундах гостей от пропущенного мяча спасла перекладина.
Эпицентр набрал девять очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, обойдя Александрию, которая имеет на один балл меньше.
Статистика матча Александрия - Эпицентр десятого тура чемпионата Украины
Александрия - Эпицентр 0:1
Гол: Сифуэнтес, 33
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 9 - 4
Фолы: 6 - 6
Александрия: Долгий - Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Ндика, 84) - Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо (Мишнев, 46), Булеца (Кулаков, 73) - Жонатан, Кастильо, Цара (Козак, 46).
Эпицентр: Билык - Танчик, Мороз, Кош, Климец - Запорожец (Савчук, 90), Липовуз - Кирюханцев, Миронюк, Сифуэнтес (Борячук, 90) - Сидун (Беженар, 57).
Предупреждения: Кастильо, Билык - Липовуз.
