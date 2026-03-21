Рух - ЛНЗ 1:2: обзор матча и результат игры 21.03.2026
В субботу, 21 марта, Рух принимал на своем поле ЛНЗ в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Виталия Пономарьова уступала после первого тайма, однако во второй половине встречи сумела вырвать победу со счетом 2:1.
Читай также: Полесье легко переиграло Кудривку
Хозяевам поля удалось выйти вперед перед перерывом усилиями Виталия Романа, который вошел справа в штрафную и пробил низом под дальнюю стойку.
Однако во втором тайме сработали замены ЛНЗ. Сначала на 63-й минуте Геннадий Пасич, который пятью минутами ранее появился на поле, счет сравнял, а ближе к концу матча Даниил Кравчук принес победу черкасской команде.
ЛНЗ с 47 очками поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество набранных баллов с Шахтером, однако у "горняков" на один сыгранный матч меньше. Рух идет на 14-й позиции, имея 19 пунктов.
Статистика матча Рух - ЛНЗ 21-го тура чемпионата Украины
Рух - ЛНЗ 1:2
Голы: Роман, 45+2 - Пасич, 63, Кравчук, 82
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 7 - 8
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 0 - 5
Фолы: 9 - 5
Рух: Герета - Китела, Товарницкий, Пидгурский, Роман - Притула, Бойко, Таллес (Рейляну, 83) - Диалло (Рунич, 69), Тутти (Игор, 69), Клайвер.
ЛНЗ: Паламарчук - Путря (Беннетт, 73), Горин, Дидык, Драмбаев - Танковский (Ноникашвили, 46), Рябов, Пастух (Кравчук, 58) - Микитишин (Пасич, 58), Авуду (Твердохлиб, 6), Кузик.
Предупреждения: Тутти, Таллес, Притула, Кителла, Игор.
