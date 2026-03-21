Рух - ЛНЗ 1:2: обзор матча и результат игры 21.03.2026

Черкасская команда сделала результат во втором тайме.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ обыграл Рух / Рух Львов
ЛНЗ обыграл Рух / Рух Львов

В субботу, 21 марта, Рух принимал на своем поле ЛНЗ в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Виталия Пономарьова уступала после первого тайма, однако во второй половине встречи сумела вырвать победу со счетом 2:1.

Читай также: Полесье легко переиграло Кудривку

Хозяевам поля удалось выйти вперед перед перерывом усилиями Виталия Романа, который вошел справа в штрафную и пробил низом под дальнюю стойку.

Однако во втором тайме сработали замены ЛНЗ. Сначала на 63-й минуте Геннадий Пасич, который пятью минутами ранее появился на поле, счет сравнял, а ближе к концу матча Даниил Кравчук принес победу черкасской команде.

ЛНЗ с 47 очками поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество набранных баллов с Шахтером, однако у "горняков" на один сыгранный матч меньше. Рух идет на 14-й позиции, имея 19 пунктов.

Статистика матча Рух - ЛНЗ 21-го тура чемпионата Украины

Рух - ЛНЗ 1:2

Голы: Роман, 45+2 - Пасич, 63, Кравчук, 82

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 7 - 8
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 0 - 5
Фолы: 9 - 5

Рух: Герета - Китела, Товарницкий, Пидгурский, Роман - Притула, Бойко, Таллес (Рейляну, 83) - Диалло (Рунич, 69), Тутти (Игор, 69), Клайвер.

ЛНЗ: Паламарчук - Путря (Беннетт, 73), Горин, Дидык, Драмбаев - Танковский (Ноникашвили, 46), Рябов, Пастух (Кравчук, 58) - Микитишин (Пасич, 58), Авуду (Твердохлиб, 6), Кузик.

Предупреждения: Тутти, Таллес, Притула, Кителла, Игор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене Мандзин не удержался в топ-10 гонки преследования в Холменколлене
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону Ливерпуль уступил в гостях Брайтону

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

