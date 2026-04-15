Хет-трик Итодо принес Металлисту 1925 легкую победу

В среду, 15 апреля, доигрывали свой матч Металлист 1925 и Верес.

Всего пяти минут хватило хозяевам, чтобы открыть счет, Салюк прострелил в центр и Итодо замкнул в дальний угол.

Затем следующих моментов пришлось ждать до конца тайма, где команды обменялись моментами и ушли на перерыв.

Со стартом второго тайма Верес попробовал контролировать мяч, но хозяева сразу ринулись в атаку и за четыре минут Итодо оформил хет-трик.

Дальше тем игры значительно упал, хотя Металлист и пытался довести счет до разгромного. Удалось им это лишь в коновке матча, окончательный счет оформил Мба.

Металлист 1925 - Верес 4:0

Голы: Итодо, 27, 56, 60, Мба, 86

Металлист 1925: Варакута — Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк — Аревало, Калюжный, Калитвинцев — Забергджа, Петер, Антюх.

Верес: Горох – Смиян, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Клёц, Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Ндукве, Шарай.

