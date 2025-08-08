iSport.ua
Динамо разгромило Рух в УПЛ

Чемпион Украины триумфовал во Львове.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Рух – Динамо / УПЛ
Рух – Динамо / УПЛ

"Бело-синие" быстро захватили инициативу. В дебюте в течение одной атаки киевлян возможности забить упустили Герреро и Волошин. А повело Динамо после стандарта – Михавко с линии вратарской отправил мяч в сетку после навеса Буяльского.

До перерыва еще дважды на ударных позициях оказался Герреро. Сначала панамец пробил над воротами, а затем попал в голкипера. Буяльский же перед перерывом с отскока пробил рядом со штангой ворот Руха.

Со стартом второй половины активнее стал левый фланг гостей. После перехвата Вивчаренко прострелил в штрафную "желто-черных", где в свои ворота мяч эффектно срезал Холод. Впоследствии защитник "бело-синих" пробил выше створа.

Пропустив второй раз, Рух расклеился. Вот киевляне запрессинговали Герету, а Буяльский хладнокровно отправил мяч в сетку. Динамо продолжило атаковать и вскоре забило еще дважды: Герреро после заброса из глубины вывел на ворота Брагару, а Яцык из центра штрафной завершил затяжную атаку киевлян.

Рух ответил лишь голом престижа – Фаал головой замкнул верховую передачу Эдсона от лицевой линии. На большее львовяне не замахнулись. Зато дебютант команды Дзюринец стал самым молодым футболистом УПЛ в истории (15 лет 16 дней).

Статистика матча Рух – Динамо 2-го тура чемпионата Украины

Рух – Динамо – 1:5
Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 80

Удары: 7 - 16
Удары в створ: 2 - 10
Угловые: 5 - 4
Фолы: 8 - 4

Рух: Герета – Копина (Дзюринец, 89), Слюбик, Холод, Лях – Пастух (Сапуга, 67), Пидгурский (Слюсар, 60), Притула (Эдсон, 60) – Кителла, Фаал, Алмазбеков (Клайвер, 46)

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар (Бражко, 74), Михавко (Попов, 74), Вивчаренко – Михайленко, Яцык – Волошин (Ярмоленко, 68), Буяльский (Шапаренко, 68), Кабаев (Брагару, 68) – Герреро

Предупреждения:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо рух львов

