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Футбол

Кудривка сенсационно переиграла Александрию, которая доигрывала вдевятером

Клуб из небольшой деревни создал неожиданность в дебютном матче в элите.
Сегодня, 15:02       Автор: Василий Медвидь
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В рамках первого тура УПЛ Кудривка встретилась с Александрией.

В первом тайме команды показали веселый футбол на встречных курсах с достаточно большим количеством моментов и полумоментов.

Уже на 18-й минуте Андрей Сторчоус забил дебютный гол Кудривки в элите, удивив оппонентов и всех зрителей этого поединка.

На 26-й минуте в ворота новичка чемпионата Украины назначили штрафной удар. К мячу подошел Сергей Булеца, который пробил в штангу, но от нее мяч попал в Антона Яшкова и от него в ворота.

Еще до перерыва Кудривка снова вышла вперед. На этот раз автором гола стал Евгений Морозко.

После возобновления игры моментов стало меньше, поскольку хозяева начали защищать желаемый результат, а вот у Александрии «не клеилась» игра в атаке, впрочем, несмотря на это, зрители увидели еще один мяч, и забила его не Александрия, а как раз Кудривка. Сторчоус оформил дубль.

После этого коллектив Кирилла Нестеренка еще пытался спастись любой ценой, но этому помешали два удаления. Кирилл Ковалец получил сначала желтую за фол, а затем вторую желтую за слишком очевидную попытку сыграть рукой. После него Мигель Кампуш получил прямую красную за удар соперника в лицо шипами.

Кудривка - Александрия 3:1

Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 - Яшков (автогол), 26

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия Кудривка

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