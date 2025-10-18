iSport.ua
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей

Команды не сумели порадовать болельщиков хотя бы одним голом.
Сегодня, 20:00       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Шахтер / polissyafc.com
Полесье - Шахтер / polissyafc.com

В субботу, 18 октября, Полесье принимало Шахтер в рамках девятого тура УПЛ.

Матч стартовал довольно жарко, команды быстро обменялись моментами, но также быстро темп матча упал. В итоге первый тайм так и завершился без голов.

Во втором же тайме за моменты отвечал преимущественно Шахтер, но мяч упорно не шел в створ ворот.

По итогам 90 минут команды так и не сумели отметиться голами, и матч завершился в ничью.

Статистика матча Полесье - Шахтер девятого тура чемпионата Украины

Полесье - Шахтер 0:0

Полесье: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко? Шепелев (Йосефи, 58), Бабенко – Брагару (Крушинский, 81), Андриевский (Таллес, 74), Велетень (Назаренко, 46) – Филиппов (Гайдучик, 58)

Шахтер: Ризник – Педро Энрике, Марлон Сантос (Матвиенко, 65), Бондарь, Тобиас – Очеретько (Бондаренко, 46), Назарина, Педриньо (Изаки, 84) – Невертон, Кауан Элиас (Эгиналду, 65), Лукас (Мейреллиш, 74).

Предупреждения: Кравченко - Бондар

