Эпицентр - Кудривка 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2026

Каменец-Подольская команда минимально одолела соперника и обошла в таблице.

В понедельник, 6 апреля, Эпицентр и Кудривка очным матчем завершили 22-й тур украинской Премьер-лиги.

Подопечные Сергея Нагорняка сумели справиться со своим соседом по турнирной таблице, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Первый тайм команды завершили без забитых мячей, а определяющим в поединке стал эпизод во второй половине встречи, когда своим дебютным голом отличился Карлос Рохас. Игрок Эпицентра в борьбе прошел троих соперников, ворвался справа в штрафную и отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

Однако, празднуя забитый мяч, испанец на радостях снял футболку, за что заработал предупреждение, которое стало для него вторым и обернулось удалением. Первую желтую карточку игрок получил в середине первого тайма..

Набрав 23 очка, Эпицентр поднялся на 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка расположилась на 13-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Эпицентр - Кудривка 22-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Кудривка 1:0

Гол: Рохас, 56

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 4 - 11

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 5 - 8

Фолы: 14 - 11

Эпицентр: Билык - Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Кош, Климец - Себерио, Миронюк, Запорожец - Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сифуэнтес.

Кудривка: Яшков - Гусев, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк - Сторчоус, Кая (Легостаев, 72), Глущенко (Нагнойный, 58) - Свитюха (Козак, 46), Овусу (Таипи, 63), Морозко (Пушкарев, 63).

Предупреждения: Рохас, Кирюханцев.

Удаление: Рохас, 56.

