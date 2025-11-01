iSport.ua
Верес одолел Эпицентр в бешеной перестрелке

Команды устроили голевой фестиваль.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Эпицентр – Верес / ФК Эпицентр
Эпицентр – Верес / ФК Эпицентр

В дебюте подоляне завладели инициативой. Однако, кроме удара Сифуэнтеса мимо, хозяева ничем не запомнились. Зато на экваторе тайма вперед вышли ровенчане – Айдин в контратаке убежал по правому флангу и выложил мяч Шараю.

Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Сначала в атаке Эпицентра Сидун попал в соперника после передачи Кирюханцева. У противоположных ворот удар Уэсли заблокировал Липовуз.

На старте второй 45-минутки Верес удвоил преимущество. Это Айдин после разрезной передачи Уэсли накрутил защитников в чужой штрафной и сильно пробил в дальний угол. Лайнсмен "зажег" флажок, но VAR сыграл за ровенчан.

Преимущество в счете сыграло злую шутку с гостями. Как следствие, две ошибки в течение восьми минут обернулись двумя одиннадцатиметровыми. Первый Сифуэнтес реализовал за фол Харатина, а второй – после нарушения Нонго.

Впрочем, полноценно насладиться камбэком Эпицентр не успел. Верес снова вышел вперед в следующей же атаке. Бойко перехватил мяч перед штрафным подолян и ударом по центру застал врасплох Билыка – 2:3 в итоге!

С победой в активе команда Олега Шандрука осталась в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Вереск набрал 13 очков. В активе Эпицентра осталось 9 пунктов и место в зоне переходных поединков.

Статистика матча Эпицентр – Верес 11-го тура чемпионата Украины

Эпицентр – Верес – 2:3
Голы: Сифуэнтес, 73, 81 (оба – пенальти) – Шарай, 22, Айдин, 49, Бойко, 82

Удары: 10 - 5
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 6 - 0
Фолы: 14 - 13

Эпицентр: Билык – Кирюханцев, Мороз, Кош, Климец – Запорожец (Янаков, 89), Липовуз (Беженар, 54) – Сидун, Миронюк (Демченко, 64), Сифуэнтес – Супряга (Борячук, 63)

Верес: Горох – Стамулис, Ципот, Вовченко, Смеян – Харатин, Годя (Тарануха, 63) – Уэсли (Нонго, 74), Шарай (Протасевич, 90+5) – Айдин (Кучеров, 74), Бойко

Предупреждения: Мороз, Кош, Янаков, Запорожец – Шарай, Горох

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес Эпицентр

