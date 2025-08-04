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Металлист 1925 ничьей с Оболонью закрыл тур УПЛ

Новичок элиты не смог дожать заводской коллектив.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Металлист 1925 – Оболонь / ФК Металлист 1925
Металлист 1925 – Оболонь / ФК Металлист 1925

Со старта подопечные Младена Бартуловича попытались захватить инициативу. Однако, моменты удалось создать "пивоварам". Бычек низом пробил рядом со штангой после перехвата Чеха, а Устименко не переиграл кипера головой.

Перед перерывом команды обменялись упущенными возможностями. Рашица классным ударом в верхний угол заставил поработать Марченко. В ответ Бычек размял вратаря, замкнув навес головой.

Во второй половине с моментами стало еще труднее. К опасным можно отнести выстрел Чеха с дистанции, который Варакута на всякий случай перевел на угловой. А под занавес поединка Чурко не попал в угол ворот Оболони – 0:0 в итоге.

Статистика матча Металлист 1925 – Оболонь 1-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – Оболонь – 0:0

Удары: 9 - 8
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 5 - 1
Фолы: 15 - 13

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калитвинцев, Калюжный, Панченко (Чурко, 58) – Гаджиев (Когут, 57), Рашица (Мба, 81), Антюх (Ари, 70).

Оболонь: Марченко – Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко – Кулаковский (Мединский, 58), Чех (Семенов, 72), Слободян (Нестеренко, 67) – Бычек (Близниченко, 72), Устименко (Черный, 67).

Предупреждения: Калитвинцев – Шевченко, Дубко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист 1925 Оболонь

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